Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "emeklileri kışkırtıyor" sözüne yanıt verdi! "Emeklinin kışkırtılmak için bana mı ihtiyacı var kardeşim?"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'deki seçim ofisinde partililerle buluştu. Özel'e, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları ile parti teşkilatları eşlik etti.

Osmaniye'nin emeklilerin başkenti olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Tayyip Bey'in geldiği gün, en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı, 10 bin lira; 2,5 çeyrek altın alıyor. Bir emekli cebindeki 1 çeyrek altını düşürse kahrolur değil mi? Bütün gün 'Nerede düşürdüm bunu' diye gezdiği yerleri arar. Her emekli 1 kere değil, her ay 1 çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik 'Emeklileri kışkırtıyor' ifadelerine karşılık Özel, şunları söyledi: