Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "emeklileri kışkırtıyor" sözüne yanıt verdi! "Emeklinin kışkırtılmak için bana mı ihtiyacı var kardeşim?"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Osmaniye’de düzenlediği halk buluşmasında konuştu. Özel’in gündeminde emekli maaşları vardı. CHP Genel başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi “Emeklileri sana karşı kışkırtmaya geldim” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'deki seçim ofisinde partililerle buluştu. Özel'e, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları ile parti teşkilatları eşlik etti.
Osmaniye'nin emeklilerin başkenti olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:
"Tayyip Bey'in geldiği gün, en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı, 10 bin lira; 2,5 çeyrek altın alıyor. Bir emekli cebindeki 1 çeyrek altını düşürse kahrolur değil mi? Bütün gün 'Nerede düşürdüm bunu' diye gezdiği yerleri arar. Her emekli 1 kere değil, her ay 1 çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik 'Emeklileri kışkırtıyor' ifadelerine karşılık Özel, şunları söyledi:
"Tayyip Bey doğru söylüyorsun. Emeklilerimizin diyarına geldim. Onları sana karşı kışkırtmaya geldim. Emeklilerin kışkırtılmak için, ayağa kalkmak için bana mı ihtiyacı var kardeşim? Bir hesap daha yapayım. Bu emeklilere sen bayram ikramiyesi falan vermiyordun. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, '2015 yılında emekliye bayram ikramiyesi' dedi. Sen dedin ki; 'Vermezler.' Baktı seçim gidiyor, 'Biz de vereceğiz' dedi. 2018 yılına kadar kulağının üstüne yattı, bir şey vermedi. 6 bayram, hep birlikte itiraz ettik. 'Tamam' dedi, 1000'er lira ikramiye verdi. Birer maaş dedik, '1000 lira yeter' dedi."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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