Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a örtülü ödenek tepkisi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'da konuştu. Gündeminde örtülü ödenek olarak da bilinen Cumhurbaşkanlığı'nın gizli hizmet giderleri vardı. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yüklendi, "Geçen ay harcanan ödenek 218 milyon TL. Bu ay harcanan örtülü ödenek 2 milyar TL." dedi.

Seçim sürecine dikkat çeken Özgür Özel, örtülü ödenek harcamalarına bir yılda yüzde 238 zam yapıldığını söyledi.

- Seçim gelirken; faturası olmadan, hesabı olmadan, nereye harcandığı bilinmeyen 2 milyar TL harcamış Cumhurbaşkanı. Size yüzde 33 zam verenler, bir ayda harcamaları 7 katına, sadece bir yılda kendi örtülü ödeneklerine yüzde 238 zam yapıyorlar.

Özgür Özel, hükümetin emekli aylıklarına zam yapmamasını da eleştirdi, "Yani sizin paranızla, sizin iradenizi çalmaya çalışıyorlar." dedi.