Turgut Altınok mal varlığını açıkladı!

"Mülk Allah'ın" sözleriyle gündem olan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı. Turgut Altınok’un, mal varlığı listesinde 60 ayrı gayrimenkul yer aldı. Banka hesaplarını açıklamaması ise dikkat çekti.

Turgut Altınok mal varlığını açıkladı!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Belediye başkan adaylarının mal varlığı merak ediliyor. O isimlerden biri de AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok'tu...

Altınok, sosyal medya hesabından mal varlığını açıkladı. Altınok’un, mal varlığı listesinde 60 ayrı gayrimenkul yer aldı.

22 arsa, 11 konut, 2 bina, 25 tarla, aile şirketinde yüzde 36,59 oranında pay mal varlığı listesinde yer aldı.

Altınok’un paylaştığı bilgilerde banka hesaplarını açıklamaması ve üzerine otomobil olmaması dikkatlerden kaçmadı.

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