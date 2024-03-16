Turgut Altınok mal varlığını açıkladı!

Belediye başkan adaylarının mal varlığı merak ediliyor. O isimlerden biri de AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok'tu...

Altınok, sosyal medya hesabından mal varlığını açıkladı. Altınok’un, mal varlığı listesinde 60 ayrı gayrimenkul yer aldı.

22 arsa, 11 konut, 2 bina, 25 tarla, aile şirketinde yüzde 36,59 oranında pay mal varlığı listesinde yer aldı.

Altınok’un paylaştığı bilgilerde banka hesaplarını açıklamaması ve üzerine otomobil olmaması dikkatlerden kaçmadı.