Sakarya’da uyuşturucu operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı...

Sakarya’nın dört ayrı ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı...

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı, Akyazı, Erenler ve Sapanca ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 15 şüpheli yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 758 gram bonzai maddesi, 509 gram esrar maddesi, 157 gram metamfetamin maddesi, 76 adet uyuşturucu hap, 5 gram kokain maddesi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 19 adet fişek ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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