Düğünde takılan takılar gelinin mi damadın mı olur? Yargıtay'dan tabuları yıkan karar!

Evlenen her çiftin merak konusu olan Düğünde takılan takılar gelinin mi damadın mı olur? sorusuna son noktayı yargıtay koydu. İşte tabuları yıkan karar ve ayrıntıları...

Düğünde takılan takılar gelinin mi damadın mı olur? Yargıtay'dan tabuları yıkan karar!
Editör: Orhun Çoban
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Türkiye'de yıllardır tartışılan, daha doğrusu tek taraflı düşünülen bir konu: Düğün takıları kadının hakkıdır. Bu algı, bu kez Yargıtay kararı ile yıkılıyor.

Evli çiftler arasında çeşitli nedenler ile yaşanan ayrılıklarda takılar genelde kadına bırakılıyordu. Ancak erkeklerin de takılarda hakkı olduğuna dair Yargıtay'dan emsal bir karar verildi.

'KİME NE TAKILDIYSA ONUNDUR'

CNN Türk'e konuşan Avukat Selin Kırhan, konuyla ilgili şunları söyledi:

Düğünlerde takılan ziynetler artık cinsiyetle sınırlı olmayacak. Eskiden sadece kadınlara ait olduğu düşünülen bir uygulama vardı, ancak Yargıtay son içtihat değişikliğiyle bu durumu güncelledi. Bu değişiklik belki de yeni evli çiftler arasında bir heyecan yaratacak. Yargıtay'ın yeni kararı şu: Geline takılan takılar gelinin malı olacak, damada takılanlar ise damadın malı olacak. Tek belirleyici kriter ise kişisel kullanıma uygun olması. Yani, kadına özgü olan bilezik, küpe, kolye gibi takılar kadına ait olacak. Diğer taraftan, damada takılan para, altın vb. şeyler ise damadın olacak.

DÜĞÜN VİDEOLARI VE FOTOĞRAFLARINA BAKILACAK

Takıların kime takıldığının nasıl belirlendiğini de değinen Kırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Özellikle düğün videoları ve fotoğrafları incelenerek bir liste oluşturulur. Bu liste, uzman bir kuyumcu bilirkişi tarafından raporlanır. Bu rapora göre, hangi takının kime ait olduğu belirlenir.

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