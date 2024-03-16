Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş uyardı: 11 gün... 16 Mart altın fiyatları...

altın ve para piyasları uzmanı İslam Memiş'in YouTube ve Tv100'e yaptığı değerlendirmelerden öne çıkanlar şu şekilde;

Gram altın TL serbest piyasalarda 2405-2420 lira aralığında. Tam 15 liralık bir alım satım makas aralığı var. Serbets piyasalar bankaya göre daha vicdanlı olmaya, daha gerçekçi olmaya devam ediyor. Darphane'de ciddi arz sorunu yaşanmıştı. Burada arz tarafında problemler var. Darphane'nin sarrafiye altın basması için altına ihtiyaç var. Altın yok gibi bir şey külçeler, ithalat yasağı var çünkü. Bulan bulup üretiyor. Bakalım süreç nereye gidecek.

Gram altın tarafında da normalleşme başladı. 5 gram, 10 gram külçe altınlar çıktı ama 1'lik hala problem. Serbest piyasalar krizleri çözer. Birçok rafineri var. Hepsi basar. Darphane öyle mi? Hayır. 1 tane var.

Tüm Türkiye'ye bakıyor. Kaç kere dedim. Darphane'den başka altın basacak kurum, kuruluş yok mu? Ülke sarrafiye altın basamayacak mı bir şey olsa. Rafinerileri de bassın. Üzerinden yük almış olur hem. Ben altın basımından çok kazanıyorum diyorsun, biliyorum. Hesaplıyorum tamam, kazandın da halk da kazansın."

16 MART ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.226,56

Gram altın satış: 2.227,09

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.952,00

Çeyrek altın satış: 4.143,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.905,00

Yarım altın satış: 8.141,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.050,00

Tam altın satış: 16.525,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.139,00

Cumhuriyet altını satış: 16.383,00

ATA ALTIN NE KADAR?