Özgür Özel'den tartışılan 'darbe' açıklaması! 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na gelen notta ne yazıyordu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği dijital gençlik buluşmasında ilginç açıklamalar yaptı. Özel, bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu anlattı, "darbeyi gençler yapıyorsa ben o darbeye teslim olurum" ifadelerini kullandı.

"Yine gecenin üçünde telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum."

15 Temmuz gecesi hakkında konuşan Özel, o gece Genelkurmay' Başkanlığı'ndan aldığı notu açıkladı. Dönemin genel başkanı Kılıçdaroğlu'na iletilmek üzere gelen notta "darbeyi Atatürkçü subaylar destekliyor" yazdığını söyledi.