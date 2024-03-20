Özgür Özel'den tartışılan 'darbe' açıklaması! 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'na gelen notta ne yazıyordu?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gençler darbe yapıyorsa ben o darbeye teslim olurum" dedi. Bu sözler tartışma yarattı. Özel, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı'ndan kendisine dönemin genel başkanı Kılıçdaroğlu'na iletilmek üzere "darbeyi Atatürkçü subaylar destekliyor" notu geldiğini de açıkladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği dijital gençlik buluşmasında ilginç açıklamalar yaptı. Özel, bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu anlattı, "darbeyi gençler yapıyorsa ben o darbeye teslim olurum" ifadelerini kullandı.
"Yine gecenin üçünde telefon çalsın, darbe oluyor desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki gençler yapıyor, bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum."
15 Temmuz gecesi hakkında konuşan Özel, o gece Genelkurmay' Başkanlığı'ndan aldığı notu açıkladı. Dönemin genel başkanı Kılıçdaroğlu'na iletilmek üzere gelen notta "darbeyi Atatürkçü subaylar destekliyor" yazdığını söyledi.
"Bana Genelkurmay'dan Genel Başkanınıza iletin diye telefon geldi. Özel kalem not getirdi. Darbeyi Atatürkçü subaylar destekliyor diye. Dedim ki sanmam ama öyle de olsa karşılarındayız. Darbeyi kim yapıyor diye bakarsan demokrasiden yana olamazsın. Atatürkçü subaylar yapıyorsa da aynı gücümüzle karşısındayız dedik."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi