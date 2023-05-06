Perinçek: "Bu seçim karakolda bitecek"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 14 Mayıs seçimleri “karakolda bitecek” dedi. Perinçek, Altılı Masa'nın kaybetmesi durumunda ABD’nin seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini söyledi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD’nin seçimlere müdahalesinin başladığını ve bu planın 2020 yılında yapıldığını söyledi.
Perinçek, Altılı Masa kaybederse ABD’nin seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini belirtti, “Bu seçim karakolda bitecek” dedi.
BPT Haber'de Ege Tanman sunduğu Z Sorular programına konuk olan Perinçek, Kılıçdaroğlu’na verilecek oyların ABD’ye verilen oylar olacağını ifade etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en büyük hatasının ABD’den korkmak olarak açıkladı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber MerkeziAli Yeşildağ kimdir? Babacan skandal ifade: "Sayın Gülen..." Şehit ailesinden İyi Parti'ye tepki DSP Hizbullahçıya affı savundu