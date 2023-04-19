Perinçek'ten Erdoğan'a: "NATO’ya boyun eğerek emperyalizme karşı nasıl mücadele edilecek?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı bir konuşmada, "Emperyalist sömürü düzenine biz dur dedik" ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadeleri üzerine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bir açıklama yaptı. Perinçek açıklamasında ifadeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirttikten sonra NATO'nun genişlemesine onay verilmesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirisini yöneltti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın emperyalizme karşı beyanatını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak NATO’ya boyun eğerek emperyalizme karşı nasıl mücadele edilecek? Bu soruyu herhalde gündemlerine alacaklardır.