Seçim İçin Adres Değişikliği Süresi 6 Aya Çıkarıldı

31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimler için takvim işliyor. İkamet adresi değiştiren vatandaşların, seçimlerde oy kullanabilmek için adres değişikliği bildirimi yapması gereken süre 6 aya çıkarıldı. Son tarih ise 1 Ekim olarak belirlendi.

Seçim İçin Adres Değişikliği Süresi 6 Aya Çıkarıldı
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Seçim öncesi adres beyan süresinde değişikliğe gidildi. Yeni Seçim Kanunu, sandık sonucunu doğrudan etkileyen seçmen göçünü zorlaştırdı. Seçime 3 ay kalaya kadar yapılabilen adres değişikliği süresi 6 aya çıkartıldı.

Adres Değişikliği İçin Son Gün 1 Ekim

Yeni düzenlemeyle 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimler için oy kullanacak vatandaşlar en geç 1 Ekim’e kadar adres nakillerini yapmak zorunda. 1 Ekim’den sonra adres değişikliği yapan vatandaşlar ise yerel seçimlerde yeni ikametgah adreslerinde oy kullanamayacak.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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