Seçim İçin Adres Değişikliği Süresi 6 Aya Çıkarıldı

Seçim öncesi adres beyan süresinde değişikliğe gidildi. Yeni Seçim Kanunu, sandık sonucunu doğrudan etkileyen seçmen göçünü zorlaştırdı. Seçime 3 ay kalaya kadar yapılabilen adres değişikliği süresi 6 aya çıkartıldı.

Adres Değişikliği İçin Son Gün 1 Ekim

Yeni düzenlemeyle 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimler için oy kullanacak vatandaşlar en geç 1 Ekim’e kadar adres nakillerini yapmak zorunda. 1 Ekim’den sonra adres değişikliği yapan vatandaşlar ise yerel seçimlerde yeni ikametgah adreslerinde oy kullanamayacak.