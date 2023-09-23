Seçim İçin Adres Değişikliği Süresi 6 Aya Çıkarıldı
31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimler için takvim işliyor. İkamet adresi değiştiren vatandaşların, seçimlerde oy kullanabilmek için adres değişikliği bildirimi yapması gereken süre 6 aya çıkarıldı. Son tarih ise 1 Ekim olarak belirlendi.
Seçim öncesi adres beyan süresinde değişikliğe gidildi. Yeni Seçim Kanunu, sandık sonucunu doğrudan etkileyen seçmen göçünü zorlaştırdı. Seçime 3 ay kalaya kadar yapılabilen adres değişikliği süresi 6 aya çıkartıldı.
Adres Değişikliği İçin Son Gün 1 Ekim
Yeni düzenlemeyle 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimler için oy kullanacak vatandaşlar en geç 1 Ekim’e kadar adres nakillerini yapmak zorunda. 1 Ekim’den sonra adres değişikliği yapan vatandaşlar ise yerel seçimlerde yeni ikametgah adreslerinde oy kullanamayacak.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi