Sinan Oğan'dan Demirtaş övgüsü: MHP'den bu yüzden ihraç edilmiş

Sığınmacı düşmanlığının merkezi Zafer Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın MHP’den ihraç edilme gerekçesinin Selahattin Demirtaş övgüsü olduğu belirtildi. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yaptı. Özdemir, “Sinan Oğan, MHP’den Selahattin Demirtaş’ı övdüğü için ihraç edildi” dedi.



Özdemir, Oğan’ın sözlerinin yer aldığı gazete kupürlerini paylaştı. 30 Haziran 2014 tarihli gazete küpüründe Sinan Oğan’ın “Bu seçim Demirtaş’ın kişiliğiyle HDP’yi Türkiyelileştirdi. Bu Türkiye için kazanımdır” ifadeleri yer aldı.





MHP Genel başkan Yardımcısı Özdemir, Oğan hakkında basın yayın organlarında maksatlı haberler yapıldığını vurguladı:

- Terörist Demirtaş’ı ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi övmenin de dahil olduğu; Türk Milliyetçiliği ile bağdaşmayacak çok sayıda sebepten ötürü MHP’den ihraç edilmiş bir şahısla ilgili bazı basın yayın organlarında maksatlı ve ahlaksızca yayınlar yapılmaya devam ediliyor. Bu şahsın MHP’den ihraç edildiğine bakmaksızın Türk Milliyetçileri’nin iradesi yerine konuşma yapanlar ne Milliyetçi Hareket’i ne de MHP’yi tanımıyorlar. Ahlaki ve akli melekeleri de anlaşılan kaybolmuş. Bizim duruşumuz, ölçümüz irademiz, istikametimiz bellidir.