Temel Atma Töreni Fiyaskoyla Sonuçlandı! Ekrem İmamoğlu Faturayı CHP İlçe Başkanına Kesti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beşi Anadolu Yakası'nda olmak üzere, toplam 10 Yuvamız İstanbul kreşinin temel atma törenine katıldı. Temel atma törenine katılımın az olduğunu gören İmamoğlu, faturayı CHP Sultangazi İlçe Başkanı'na çıkardı. Avseren'i azarlar bir tonda konuşan İmamoğlu, durumu "rezillik" olarak niteledi.

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'li Başkana Kameralar Karşısında Azar

Koltuk kavgalarıyla sarsılan CHP'de "değişimciler" kanadının umudunu bağladığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğu, Yuvamız İstanbul kreşinin temel atma törenine katıldı. Törene İmamoğlu'nun CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e karşı tutumu damga vurdu. İmamoğlu, törene katılımın az olduğunu görünce, durumdan Avseren'i sorumlu tuttu. Ekrem İmamoğlu, kameralar karşısında CHP'li başkanı azarlar bir tonda konuştu. İmamoğlu, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" ifadelerini kullandı.

"Hiç Önemli Değil Basın"

İmamoğlu'nun ifadeleri üzerine CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, "Başkanım" diyerek açıklamada bulunmak istedi. Ekrem İmamoğlu ise, Avseren'in konuşmasına fırsat bırakmadan, "Hiç önemli değil basın, masın" dedi.