TGB: "İkinci İstiklal Savaşı’nda görevimiz yeni 23 Nisanları başarmaktır"

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, TBMM'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çetin mesajında, "İkinci İstiklal Savaşı’nda görevimiz yeni 23 Nisanları başarmaktır" ifadelerini kullandı.

TGB: "İkinci İstiklal Savaşı’nda görevimiz yeni 23 Nisanları başarmaktır"
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Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin’in Türk Devrimi’nin 103. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Çetin mesajında şu ifadeleri kullandı:

23 Nisan; Türk Devrimi'nin zirvesi, milletin sinesinde devrimci meclisin ve ordunun yedi düvele karşı ilan edildiği gündür.

 23 Nisan; işbirlikçilerden, bölücülerden, mandacılardan koparak kurulan milli meclis ve hükümetle İstiklal Savaşı'nı kazanmaktır.

 23 Nisan yolumuzu aydınlatıyor.

 İkinci İstiklal Savaşı'nda görevimiz yeni 23 Nisanları başarmaktır. 

 Gazi Meclisi yeniden kuracağız, NATO biatçılarından kurtulup milli egemenlik bayrağını Ankara Kalesi'ne çekeceğiz!

 100.Yılda yeniden 23 Nisan!

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