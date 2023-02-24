Türkiye-Azerbaycan gençliğinin kardeşlik forumu İstanbul’da yapılacak

Türkiye’ye “Asrın Felaketi” diye nitelenen deprem felaketinin yaşanmasının hemen ardından ilk yardım kardeş ülke Azerbaycan’dan gelmişti. Şimdi ise depremin yaralarının sarılması, bu zor dönemde Türkiye ve Azerbaycan gençliğinin kardeşliğinin pekiştirilmesi için “Karabağ’dan Anadolu’ya: Gençlerin Kardeşlik Forumu” başlıklı konferans düzenleniyor.

ACIMIZ BİR ANIMIZ BİR

Konferansın duyurusunda “Zaferimize beraber sevindiğimiz gibi acımızla da beraber kavrulduk.” notu düşüldü.

1992 Hocalı Katliamı’nın yıldönümünde, Türkiye’de yaşanan deprem felaketiyle mücadele sürerken gençler; acılarımızdan ve zorluklardan büyük bir mücadele kuvveti çıkaracağız mesajını verecekler.

Konferansın düzenleyicileri arasında Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Azerbaycan Gençler Fonu, Yeni Çağ Medya Grubu, Azerbaycan Türkiye Evi bulunuyor.

“Karabağ’dan Anadolu’ya Gençlerin Kardeşlik Forumu” başlıklı konferansta Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayırım, Azerbaycan Demokrasi Enstitüsü Başkanı Ahmet Şairoğlu, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Adalet Turan konuşmalar gerçekleştirecek.

TGB TÜRK GENÇLİĞİNİ TEMSİL EDECEK

Konferansa Türk gençliğini temsilen Türkiye Gençlik Birliği katılacak. TGB adına konuşmayı Genel Başkan Kayahan Çetin yapacak. 25 Şubat’ta gerçekleşecek forumla ilgili Çetin: “Türkiye ve Azerbaycan her zaman zorlukların ve felaketlerin üstesinden köklü çözümler için mücadeleyle gelmeyi bilmiş iki devlet tek millettir. Hocalı Katliamı’nın yıldönümünde, bugünlerde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını nasıl saracağımızı, Türkiye ve Azerbaycan’ın asla tükenmeyen dayanışmasını ve ortak tecrübelerimizden çıkardığımız dersleri konuşacağız. Karabağ’ı kurtarırken olduğu gibi depremin yarattığı zorlukları aşarken de sımsıkı birlik olacağız” ifadelerini kullandı.

Konferans, 25 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’te Tryp Wyndham İstanbul Airport Basın Ekspres Otel’de düzenlenecek.