Utku Reyhan'dan Babala TV'ye sert tepki: "Konumunuz anlaşıldı"

YouTube'daki Babala TV kanalında yayınlanan, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yetkilileri konuk oldu.

TİP'in yetkililerinin ikinci kez programa konuk olmasına ve görselinin paylaşılıp konuk edileceğinin söylenmesine rağmen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in programa çıkarılmamasına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Utku Reyhan'dan sert tepki geldi.

"KONUMUNUZ ANLAŞILDI"

Program sunucu Oğuzhan Uğur'un TİP'li yetkilerle paylaştığı fotoğraflı gönderiyi alıntılayarak açıklama yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Utku Reyhan şu ifadeleri kullandı:

- Sizinle 8 aydır temastayız. Defalarca kez Sayın Doğu Perinçek'i konuk edeceğinizi belirttiniz. Görselini de paylaştınız. Ergenekon tertibinde 6 yıl yatan, Soykırım yalanını bitiren Perinçek'i değil, devlete, askere düşman şu tipleri çıkardınız. İki kez. Konumunuz anlaşıldı.