Vatan Partisi Başkent'te çıkarma yaptı

Vatan Partisi Başkent adayları Kızılay Meydanına değimi yerindeyse çıkartma yaptı. Ankara’nın dört bir yanında üreticileri ve vatandaşları dinleyen, çözüm üreten adaylar, bu kez Kızılay Meydanı’nda vatandaşlardan yetki istedi.

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Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan, rantçı değil, halkçı ve üreticilerin belediyesi olacaklarını vurguladı.

Yerel seçimler için son haftaya girildi. Vatan Partisi'nin Ankara belediye başkan adayları saha çalışmalarında vites yükseltti.

Başkentin dört bir yanında esnaf ziyareti yapan, vatandaşları dinleyen, sorunlara çözüm önerileri sunan adaylar, bu kez Kızılay Meydanı’ndaydı.

Seçim coşkusunu başkentin merkezine taşıyan adaylar, kamucu belediyecilik ve halkçı program için vatandaşlardan yetki istedi.

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Utku Reyhan rantçı değil, halkçı anlayışa ve üreticilerin belediyesi olacaklarına dikkat çekti.

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