Emekliler hükümete seslendi



Yerel seçimlere sayılı günler kala emekliler hükümete seslerini duyurmaya çalışıyor.



Emeklileri temsilen Ankara’ya gelen dernek ve sendika yetkilileri adına ortak açıklamayı Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi okudu.



Emekliler, Dul ve Yetim aylığı alanlar, özel sandık emeklileri ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar adına yapılan açıklamada, “maaşlara acilen 12 bin TL zam istiyoruz” denildi.



Maaş eşitsizliğinin giderilmesini isteyen Lastikçi, emekli taleplerini sıraladı.