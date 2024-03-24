Emekliler hükümete seslendi

31 Mart Yerel seçimleri öncesi emekliler yine hükümete seslendi… “geçinemiyoruz” dedi. Ankara’da buluşan emekliler “maaşlara acilen 12 bin TL zam istiyoruz” dedi.

Emekliler hükümete seslendi


Yerel seçimlere sayılı günler kala emekliler hükümete seslerini duyurmaya çalışıyor.

Emeklileri temsilen Ankara’ya gelen dernek ve sendika yetkilileri adına ortak açıklamayı Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu Başkanı Arzu Lastikçi okudu.

Emekliler, Dul ve Yetim aylığı alanlar, özel sandık emeklileri ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar adına yapılan açıklamada, “maaşlara acilen 12 bin TL zam istiyoruz” denildi.

Maaş eşitsizliğinin giderilmesini isteyen Lastikçi, emekli taleplerini sıraladı.

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# 31 mart yerel seçimleri
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