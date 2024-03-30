Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Atlantik’in son seçimi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi Ulusal Kanal ekranlarından Türkiye’ye seslendi. Yarınki seçimi “Atlantik’in son seçimi” olarak niteleyen Perinçek, surlarda yarık açma çağrısı yaptı, Vatan Partisi’nin çözüm programına oy vermeye davet etti:

“Onun için yarın vereceğimiz kararda önümüzdeki geleceğin ufuklarını açacağız. Geleceğe yönelik kararlar vereceğiz. Bakın Atlantik sistemi çöküyor diyoruz. Büyük mücadelelerde önce surlarda, karşı tarafın duvarlarında bir yarık açacağız, bir delik açacağız. Yarın işte o yarığı, o deliği açma günüdür. Türkiye'nin geleceğine kapıları açma günüdür. Görevimize hazırız ve sizleri de görevlere davet ediyoruz.”

Perinçek’in açıklaması şöyle:

ATLANTİK’İN SON SEÇİMİ

“Değerli vatandaşlarım yarın yapacağımız seçim Atlantik sisteminin son seçimi olacak. Atlantik sisteminin sonuna geldik. Yani Türkiye ekonomisini borca batıran, bizi yoksulluklara sürükleyen Türkiye'nin güvenliğini ciddi tehditlerle karşı karşıya bırakan Atlantik sisteminin sonuna geldik. Bu sistem 1980'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'ye dayatıldı ve Türkiye o tarihten beri o sistemle cebelleşe cebelleşe gidiyor.

BÖLÜCÜLÜK MECLİSTE

“Şimdi büyük bir kararın eşiğindeyiz. Bu sistem bitmiştir, bu yiyici sistem bitmiştir. Türkiye'yi bölmek isteyenlerin sistemi bitmiştir. İşte meclislerine bakıyoruz, PKK'sı var. Onun yanında onun suç ortağı olan HÜDA PAR’ı var, yani bölücülük Mecliste var. Karanlıklar var Mecliste, Ortaçağ karanlıkları, onların sahiplerini görüyorsunuz. Cemaatleri var, tarikatları var, FETÖ artıkları var bu Mecliste. Bütün partilerin içinde Amerika ve İsrail yandaşları maalesef tıklım tıklım mevcut.

BİRBİRLERİNİN BOĞAZINI SIKIYORLAR’

“Yarın oy vermek için sizin karşınıza çıkan partilere bakıyoruz Vatan Partisi dışında. Ne görüyoruz? O partilerin içinde kavgalar var. Birbirlerinin boğazını sıkanlar var. Birbirlerine çelme takanlar var. Birbirlerinin kuyusunu kazanlar var. Menfaat kavgaları var, ahlaksızlık var, yolsuzluk var. Bunlara mı teslim edeceğiz Türkiye'yi? Sizlere soruyorum.

‘AK PARTİ’DEN DEVAMLI AMERİKANCI ÇIKIYOR’

“AK Parti’nin içinden devamlı Amerika çıkıyor. Abdullah Güller gidiyor, Babacanlar gidiyor, Davutoğlu'lar gidiyor ama AK Parti'nin içindeki Amerika bitmiyor. İşte en son olarak görüyorsunuz, yeni Anayasa diye Türkiye'nin önüne getirdikleri 64 madde… Kendi aralarında Atlantik partileri olarak geçmişte anlaşmışlar. O 64 maddeye bakıyoruz, ne var? Vatandaşlıktan Türk kavramını çıkartmak, Türk Milleti'ni Anayasadan sürmek, geldikleri nokta bu.

TÜRKİYE’Yİ BUNLARA MI EMANET EDECEĞİZ?

“Cumhuriyet Halk Partisi Atlantik sisteminin bütün projelerinde, en baş köşede, en baş rollerde, kimle beraber? İYİ Parti ile beraber. Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR denen parti vesaire bu Atlantik sistemine bağlı olan bu Amerika dostu, İsrail dostu bu partilere bakıyoruz… İçerisinde kargaşadan, disiplinsizlikten, yolsuzluktan, ahlaksızlıktan başka bir şey yok. Bunlar birbirinin kuyusunu kazar. Disiplin yok, yoldaşlık yok, arkadaşlık yok, bir tek nutuklarda yol arkadaşı var, seyahat arkadaşları var. Bunlar belli amaçlar için, çıkar ortaklığı için bir seyahate çıkmışlar, otobüse binmişler, trene binmişler ama bir yerde istasyonda inip birbirlerinden ayrılacaklar. Ayrılmadan evvel birbirlerinin boğazını sıkıyorlar, birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Türkiye'mizi bunlara mı emanet edeceğiz? Size bir kez daha soruyorum değerli seçmenler.

‘BU ZORLUKLAR VATAN PARTİSİ PROGRAMIYLA AŞILIR’

“Türkiye büyük bir kararın eşiğinde. Büyük zorluklarla karşı karşıyayız bunu. İçimizde bilmeyenimiz yok. Bu zorlukları programla aşacağız. Kararlılıkla, iradeyle, cesaretle, fedakarlıkla Türkiye'nin tarihinden miras bize kalan her türlü meziyetlerle, erdemlerle bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Burada bir tek Vatan Partisi var. Bu sistemden, Atlantik sisteminden, bu yiyici yolsuzluk sisteminden, bu Türkiye'yi büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakan sistemden kurtulmak için bize ne lazım? Bir kere bir dava lazım, bir program lazım, milli demokratik devrimimizi tamamlama programı lazım, üretim devrimi programı lazım. O üretim devrimi programı Vatan Partisi'nde var.

‘BİRBİRİNE GÜVENEN, OMUZ OMUZA VEREN KADROLAR’

“Bize kadro lazım kadro. Cesur, fedakar, gözü pek, yılmayan, geleceğe kararlı olarak yürüyen, aralarında disiplin olan, hiyerarşi olan, birbirine güvenen, birbirine sarılan, omuz omuza veren, el ele veren kadrolar lazım. O kadrolar da Vatan Partisi'nde var.

DUVAR, KELEPÇE TANIMAYAN TECRÜBE

“Hem bir tecrübe var Vatan Partisi'nde. Vatan Partisi'nin önder kadroları yedi ateşten geçmiş, duvar vesaire tanımamış, kelepçe, zincir tanımamış, kırmış. Öyle kadroları var. Aynı zamanda Vatan Partisi'nin geleceğimizi emanet edebileceğimiz, önümüzdeki 40 yılın sigortası olan aynı zamanda genç, dinamik, erdemli, ahlaklı, cesur, fedakar, kararlı genç kadroları var. Tecrübe ile gençliği kadrolarında birleştirmiş Vatan Partisi. Disiplin var, emir var. Vatan Partisi'nde emir demiri kesiyor. Önümüzdeki dönemde öyle zorlukların karşısında lay laylomlarla o partilerde gördüğünüz gibi her an birbirine çelme takacak adamlarla falan Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemeyiz.

‘YARINKİ OY GELECEĞE YÖNELİK BİR KARAR’

“Onun için yarın vereceğimiz kararda önümüzdeki geleceğin ufuklarını açacağız. Geleceğe yönelik kararlar vereceğiz. Bakın Atlantik sistemi çöküyor diyoruz. Büyük mücadelelerde önce surlarda, karşı tarafın duvarlarında bir yarık açacağız, bir delik açacağız. Yarın o işte o yarığı, o deliği açma günüdür. Türkiye'nin geleceğine kapıları açma günüdür. Ufuklara bakma ve ufuklardaki geleceğimiz için vatandaşlık sorumluluğunu görevlerimizi yerine getirme günüdür. O nedenle bu çöken ve kokuşan, çürüyen Atlantik sisteminin partilerine, içinde çürüme olan partilere, içinde kavga olan partilere, içinde disiplinsizlik olan partilere Türkiye'yi emanet edemeyiz. Vatan Partisi görevinin başındadır, sorumluluğunun başındadır ve kadrolarıyla, programıyla, davasıyla, fedakarlığıyla, cesaretiyle Türk milletinin önümüzdeki süreçte zorlukları yenmesinde kılavuz görevlerin Vatan Partisi başındadır.

‘SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRDİK’

“Vatan Partisi size bu taleplerde bulunurken geçmişteki yerine getirdiği sorumlulukların bilinciyle ve ona güvenerek sizlere başvuruyor değerli vatandaşlarım. Ermeni Soykırımı yalanı Türkiye'ye dayatılıyordu. O, Batı'nın Türkiye'ye en önemli dayatmalarından biriydi. Türkiye'yi parçalamak içindi. Vatan Partisi tek başına, cesaretiyle, kararlılığıyla, fedakarlığıyla ne yaptı, Ermeni Soykırım yalanını çöpe attı.

"15-16 Temmuz gecesi Türkiye o FETÖ darbesi ile Amerika Gladyosu'nun darbesi ile yüz yüze geldiği zaman kimileri kümeslerde saklanırken, firar etme planları yaparken Vatan Partisi çıktı ‘Bu darbe Amerikancı darbedir. Bu darbe Fetullah terör örgütünün darbesidir. Bu darbeyi yapanlar PKK'nın dostlarıdır. Bu darbe hiç merak etmeyin ey vatandaşlarım ezilecektir. Türk Milleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dayanışmasıyla, beraberliğiyle ezilecektir.’ dedi. Size ilk çağrıları yaptı, mesajları yaptı, kellesini ortaya koydu ve o darbenin önlenmesine tarih görevler yaptı.

“Yani biz arkadaki 45 yılda feleğin çemberinden geçmiş, ateşlerden, kurşunlardan, duvarlardan yılmamış, bileklerindeki kelepçeleri kırmış Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zindanlardan kurtarmış Vatan Partisi olarak göreve hazır olduğumuzu saygılarımızla bildiriyoruz.

‘HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR, BÜYÜK KARAR GELECEK’

“Önümüzde bu seçimle bitmiyor her şey. Her şey yeni başlıyor. Bu seçimden sonra Türkiye 2-3 yıl içinde en fazla 4 yıl içerisinde o büyük kararını verecektir. O büyük karar üretim devrimidir. Türkiye üretecek, üretici baş tacı olacak, tarımcısı üretecek, sanayicisi üretecek, çarşıları şenlenecek ama bunları başarmak için Vatan Partisi'nin programına, disiplinine, cesaretine, kararlılığına hep beraber ihtiyacımız var. Bunu yerine getireceğinizden eminiz, bu kararı Türkiye verecektir ve Türkiye yükselen Asya uygarlığının öncü mevzilerindeki yerini, önder yerini alacaktır.

‘KURUCU GÖREVİN SORUMLULUĞUNU OMUZLADIK’

“Yeni bir dünya kuruluyor değerli vatandaşlarım ve Türkiye o yeni dünyanın öncülerinden olacak. Rusya'yla beraber, Çin'le beraber, komşularımız Suriye'yle, Irak'la, İran'la, bugün Amerikan emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı savaşan milletlerle, Filistin'le beraber, onlarla beraber Türkiye yeni dünyanın kurucuları arasında yer alacaktır. Ve o kurucu görevin sorumluluğunu bugün omuzlarına almış olan parti Vatan Partisi'dir. Vatan Partisi Rusya, Çin, İran, Suriye, Azerbaycan, Türk devletleriyle kurduğu ilişkilerle Türkiye'nin önündeki sorunları güvenlikte, ekonomide çözecek partidir.

ÖN MEVZİDEKİ KILAVUZ PARTİ

“Vatan Partisi bu devletin sahibidir. Bu devleti zaafa uğratanların ve bu devleti çözen, dağıtan planlarda rol alanların karşısında mücadele ederek bugünlere gelmiştir. Devletin sahibi var, Türk milleti bu devletin sahibi. Kimse küçümsemesin, Amerika hafife almasın. Bu devletin 2000 yıldan fazla tarihi var. Bu büyük bir mirastır. Bu mirasa dayanıyoruz ve bu devletin silahlı gücü var, Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu devletin emniyet gücü var, Türk Polisi. Bu devletin aynı zamanda ön mevzisinde, siperinde yer alan Kılavuz Partisi, öncü partisi Vatan Partisi var. O nedenle, aziz yurttaşlarım, değerli milletim, geleceğe büyük bir güvenle bakıyoruz. Görevimize hazırız ve sizleri de görevlere davet ediyoruz. Umutla, güvenle sizlere sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.”