Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Doğu Türkistan'ın Ayrı Devlet Olma İhtimali Sıfır

Hükümetin yanlış politika izlediğine dikkat çeken Perinçek, Türkiye'nin güvenlikte ekonomide Çine ve Rusya ile el ele vermesi gerektiğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendirdi. Sinciang Özerk Bölgesi'ne yönelik yalan propagandalarına yanıt verdi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan'ın kullandığı "Doğu Türkistan Çin'in bir parçası olmadı" ifadelerine de tepki gösterdi. Hükümetin izlediği yanlış politikalara dikkat çekti. "Bugünkü dünya koşullarında Doğu Türkistan'ın ayrı bir bağımsız devlet olma ihtimali sıfır" diyen Perinçek, bölgenin, emperyalizme karşı olan Çin'in bir parçası olduğunu vurguladı. Perinçek, Doğu Türkistan İslam Partisi'nin PKK ile bağını da hatırlattı.

Perinçek, başta Artvinliler olmak üzere vatandaşların tepkisini toplayan Fox TV'nin "Hudutsuz Sevda" dizisiyle ilgili de konuştu.