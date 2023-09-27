Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zengezur Mesajı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nahçivan ziyaretiyle ilgili konuştu. Azerbaycan ile Zengezur Koridorunu en kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi. Bakanlar Kurulu sonrası konuşan Erdoğan, "İran'ın da dahil olacağı projelerle bölgemizi bir barış havzasına çevirmeyi istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zengezur Mesajı!

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Zengezur Koridoru ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

- Zengezur Koridoru'nu en kısa sürede hayata geçirerek, dost ve kardeş Azerbaycan'la kara yolu ve demir yolu irtibatını Nahçıvan üzerinden kesintisiz hale getireceğiz. Komşumuz İran'ın da dahil olacağı ortak projelerle bölgemizi inşallah bir barış ve refah havzasına çevirmeyi istiyoruz. Kimseyi dışlamadan ve dışarıda bırakmadan bu süreci yöneteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda Ermenistan'a da barış çağrısında bulundu.

- Yıllardır bölgedeki çözümsüzlükten beslenen kimi devletlerin iddiaları tamamı safsatadan ve iftiradan ibarettir. Ermenistan'ın da dışarıdan ve diasporadan gelen bu tür kışkırtmalara prim vermemesini bekliyoruz. Ermeni halkının refahı, huzuru, esenliği komşularıyla kavgadan değil, barıştan ve işbirliğinden geçmektedir. Türkiye, bölgenin kalıcı barışa kavuşması için üzerine düşeni yapmaktan çekinmemiştir, bundan sonra da çekinmeyecektir.
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