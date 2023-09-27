Yeni Evlenen Çiftlere 2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacaklarını, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacaklarını açıkladı. Peki evlilik kredisi ne kadar verilecek?

Yeni Evlenen Çiftlere 2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında yaptığı açıklamada, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz aile kredisi vereceklerini söylemişti.

Yeni Evlenen Çiftlere 2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi! - Resim : 1

Bugünkü toplantıdan sonra da Aile ve Gençlik Bankası çalışmalarını tamamladıklarını anlatarak, "Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız" dedi. 

Erdoğa şunları ifade etti:

- Yeni evlenen çiftlere Aile ve Gençlik Bankasından karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız, bunu pilot proje olarak deprem bölgesinde uygulayacağız.
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