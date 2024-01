Vatan Partisi'nden Blinken Protestosu! "Hiç de Hoş Gelmediniz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye geldi. Blinken'ın Türkiye'ye gelmesine Vatan Partisi tepki gösterdi. Öncü Gençlik üyeleri, Blinken'ın kaldığı otelin önünde protesto gerçekleştirdi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı da Üsküdar'da bir basın açıklaması gerçekleştirdi. İl Sekreteri Nuray Kaya Solmaz'ın gerçekleştirdiği basın açıklamasında, "Hükümete de buradan sesleniyoruz! Filistin halkıyla dayanışma içinde olmak istiyorsanız ABD Dışişleri Bakanı Katil Blinken’a net tavır almak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi İstanbul İl Sekreteri Nuray Kaya Solmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Hiç de Hoş Gelmediniz"

Kıymetli İstanbul Halkı, Değerli Basın Emekçileri,

ABD'nin eli kanlı Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul'a geldi. Ona buradan, Üsküdar Meydanından sesleniyoruz, hiç de hoş gelmediniz. Vatan Partisi olarak ona hak ettiği gibi karşılama hazırladık. Vatan Partisi Öncü Gençlik bu sabah katil Blinken'ın kaldığı oteli basarak ona rahat vermedi! Ey Blinken, sana bu topraklarda rahat yok, sana bu topraklarda huzur yok.

Dünyanın en büyük terörist devleti Amerika’nın temsilcileri geldikleri gibi gidecekler. Bütün İstanbul ve Üsküdar halkını bu açıklamada, eylemde bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.

PKK için kara gücüm diyen ABD, Irak'ın kuzeyinde PKK'nın gerçekleştirdiği saldırıda şehit verdiğimiz 12 Mehmetçiğimizin katilidir. On binlerce tır silahı YPG/PKK'ya veren ABD'dir. Bunlar PKK’nın da ABD’nin de son çırpınışlarıdır. Ordumuz aslanlar gibi PKK’nın üstüne gitmeye devam edecektir. ABD’nin ajanları, PKK savunucuları Mecliste istedikleri kadar bağırmaya çırpınmaya devam etsinler;

"PKK Yenilecek, ABD ve Onun Meclisteki İşbirlikçileri Yenilecek"

PKK yenilecek, ABD ve onun Meclisteki işbirlikçileri yenilecek!

ABD, Gazze'de on binlerce Filistinli masumun katilidir. On binlerce Filistinli Gazze'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. ABD ise piyonu İsrail'e koşulsuz desteğini sürdürüyor. Katliamlara ortak olmaya devam ediyor. Ama her şeye rağmen yine tekrar ediyoruz, ABD yeniliyor ve Filistin halkı direnmeye devam ediyor.

"Çözüm Bellidir"

ABD emperyalizmi, Siyonist İsrail'in arkasındaki güçtür. İran’da gerçekleşen terör saldırıları yine ABD’nin elinden çıkmıştır. ABD bölgemize kaos, kan ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmemiştir. Fakat bölge halklarının kararlılığı ABD’nin sonu olacaktır. Çözüm bellidir:

1) Türkiye derhal NATO’dan çıkmalıdır! NATO ABD’dir, ABD de NATO’dur.

2) Amerikan ve NATO üsleri İncirlik ve Kürecik Üssü derhal Türk Silahlı Kuvvetleri denetimine alınmalıdır.

ABD’ye cevap böyle verilir, PKK’ya cevap böyle verilir ve Filistin’e böyle destek olunur.

"Hükümete Sesleniyoruz"

Hükümete de buradan sesleniyoruz! Filistin halkıyla dayanışma içinde olmak istiyorsanız ABD Dışişleri Bakanı Katil Blinken’a net tavır almak zorundasınız. Bu net tavır, İsveç'in NATO’ya girmesini veto etmekten geçer. NATO’nun genişlemesini engellemekten geçer. İsveç'i NATO'ya almayı savunan bir Hükümet, Filistin'de gözyaşı dökerek Türk milletini kandıramaz. 15 Temmuz gecesi savaştığımız güç ABD ve NATO değil miydi? Afrin’de, Ayn-El Arab’da, Kandil’de Türkiye’yi hedef alanlar PKK/PYD görünümündeki NATO değil miydi? FETÖ terör örgütünü yaratan, koruyup kollayan NATO değil mi? Bir taraftan Filistin halkını destekleyip diğer taraftan Blinkenlar ile pazarlık yapamazsınız. Bir taraftan PKK ile mücadele edip bir taraftan PKK’nın Meclisteki partilerine hazineden milyonlarca lira destek veremezsiniz.

"Türkiye NATO'dan Çıkmadan, ABD Üslerine El Konmadan Tam Bağımsız Olamaz"

Türkiye NATO’dan çıkmadan, ABD üslerine el konmadan tam bağımsız olamaz. İşte bunlar yapılırsa Blinken o zaman eli boş döner. Siz ise verdiğiniz tavizlerle onların elini güçlendiriyorsunuz. Türkiye’nin Vatan Partisi var! Emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı 50 yıldır kararlı şekilde mücadele ediyoruz. Bugün de Blinken’in karşısına dikiliyoruz ve meydan okuyoruz. Türkiye’yi bölemeyeceksiniz, bölge ülkeleriyle dayanışmamızın arasına giremeyeceksiniz ve hepiniz ülkemizden def olup gideceksiniz.