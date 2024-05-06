Vatan Partisi'nin Milli Devlet Bildirgesi FETÖ'yü panikletti

Vatan Partisi’nin ABD tehditleriyle başa çıkmak için hazırladığı Milli Devlet Bildirgesi, FETÖ’yü rahatsız etti. 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan eski General Kubilay Selçuk, yargılandığı davada bildirgeyi ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i hedef gösterdi. Vatan Partisi FETÖcü askerin açıklamalarına anında yanıt verdi. Yapılan açıklamada “NATO-FETÖ generalinin Milli Devlet Bildirgesi’ni hedef alması bağlandığı görev nedeniyledir" denildi.

ÖZGÜR BURSALI: FETÖNÜN DOĞU PERİNÇEK YARASI KAPANMIYOR, FETÖ GENERALLERİNDEN NATONUN FERYATLAR YÜKSELİYOR

Vatan Partisi'nin, Türkiye’ye yönelen ABD tehditleri ve ekonomik krizle baş etmek için hazırladığı “Milli Devlet Bildirgesi” FETÖ'de tedirginlik yarattı. FETÖ'cü eski askerlerin paniği 15 Temmuz davasının yargılamasında mahkeme kayıtlarına girdi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen “Yurtta Sulh Konseyi” davasında yargılanan eski İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk bldirgeyi gündeme getirdi. Darbe girişiminde aktif görevler yapan FETÖcü Selçuk, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i hedef gösterdi.

- Size bir ihbarda bulunmak istiyorum. 15 Temmuz'un meşhur simalarından Doğu Perinçek, 4 Mayıs'ta Milli Devlet Bildirgesi yayınladı. Suç duyurusunda bulunuyorum. Gladyo ta kendisidir. Perinçek, bildirgenin asıl amacının örgütlenme olduğunu söylüyor. Sivil bildirge gibi gözüküyor. Tam bir kalkışma planlaması.

"VATAN PARTİSİ TARİHİ GLADYOYLA MÜCADELE TARİHİ. SİLİVRİDEN ÇIKTIK. 15 TEMMUZU BASTIRDIK"

Fethullahçı eski askerin panik içindeki açıklamalarına Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı yanıt verdi. Bursalı, FETÖ’cülerin bu çıkışının manidar olduğunu belirtti.