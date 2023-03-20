Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmıyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan gireceklerini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'na davet edilen Yeniden Refah Partisi'nden açıklama yapıldı.nFatih Erbakan'ın konuşmasında, hiçbir ittifaka dahil olmadıklarını belirterek, "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık." dedi.
Fatih Erbakan ayrıca şu ifadeleri kullandı:
- Almış olduğumuz karar doğrultusunda 14 Mayıs seçiminde de Yeniden Refah Partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün başvuru yapacağım.
Kaynak: TRT HaberCHP-HDP görüşmesine tepki Kılıçdaroğlu HDP'ye sahip çıktı "Zorluklardan korkmuyoruz zorluklar bizden korksun" Kılıçdaroğlu ile HDP bugün görüşecek