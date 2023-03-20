Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmıyor

Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'na davet edilen Yeniden Refah Partisi'nden açıklama yapıldı.nFatih Erbakan'ın konuşmasında, hiçbir ittifaka dahil olmadıklarını belirterek, "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık." dedi.

Fatih Erbakan ayrıca şu ifadeleri kullandı: