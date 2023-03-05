Yunan Bakan'a TGB'den cevap

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yapacağı ziyarete ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımlarda "Konstantinopol" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine ürkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin'den açıklama geldi. Çetin sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

- ABD piyonu Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı boyundan büyük kışkırtmalar içinde. İstanbul'umuza Konstantinopolis diyor. Fener Rum Patrikhanesi'nin ekümenik (evrensel) olduğunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti topraklarına gelip, devlet yetkilileriyle değil bir rahiple görüşüyor. Bu kışkırtmanın arkasındaki esas gücü biliyoruz: ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Pompeo'yu 2020 yılındaki küstah ziyaretinde karşılamıştık. Patrikhane'den bir Vatikan çıkarma, egemenliğimize saldırma, İstanbul'da Bizans'ı diriltme iddialarının sahibi ABD. Fener Rum Patrikhanesi Türkiye Cumhuriyeti kanunları içerisinde, İstanbul Ortodoks cemaatinin dini işleriyle ilgilenen, Fatih Kaymakamlığı'na bağlı bir kilisedir. Lozan ve Atatürk dönemi uygulamalarınca bu statüsü belirlenmiştir. Haçlı rüyalarının gerçekle ilgisi yoktur. Ancak mesele Haçlı rüyalarından ötedir: ABD, Yunanistan'ı ateşe sürecek her türlü tertibe hazır olduğunu bir kez daha gösteriyor. Esas tehdit Doğu Akdeniz ve Ege'de ABD-İsrail ve piyonları Yunanistan'dan geliyor. "Yardımsever Yunanistan" masalının gerçeği budur.