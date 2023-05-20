Yurt dışında Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oylama başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oylama işlemi yurt dışında başladı. İşte oylama işlemlerinden bazıları...

KAPIKULE

Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullanan Fethi Barış, gazetecilere, iznini geçirmek için Fransa'dan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'de oy kullanmak için iznini seçim dönemine denk getirdiğini belirten Barış, "Güzel Türkiye'mize az önce giriş yaptık. Memleketim Kırşehir'e gideceğiz. Vatanımıza geldiğimiz için gurur duyuyoruz. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı seviyoruz." dedi.

Ukrayna'ya giden tır şoförü Halit Tanrıverdi de oy kullanmak için iki gündür tır parkında beklediğini ifade etti.

Gideceği ülkede kurulacak sandıklara yetişemeyeceği için Kapıkule'de kullandığını anlatan Tanrıverdi seçimlerin vatana, millete hayırlı olmasını diledi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemlerine başlandı.

KKTC'de bulunan yaklaşık 142 bin seçmen, başkent Lefkoşa ile Gazimağusa'da sabah saat 08:00 ve Güzelyurt'ta saat 09:00'dan itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Lefkoşa ve Gazimağusa kentlerinde 20-24 Mayıs tarihlerinde seçmenlerin sabah 08.00 ile akşam 22.00 arasında, Güzelyurt'ta ise 20-21 Mayıs'ta sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasında oy verebileceğini açıkladı.

Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu, Gazimağusa'da Lala Mustafa Paşa Spor Salonu ile Güzelyurt'ta Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'nda oy verme işlemi nedeniyle KKTC polisi güvenlik önlemleri aldı.

Her 3 kentte de sabah saatlerinden itibaren oy vermeye gelen seçmenler, üst aramaları ve kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı.

KKTC'deki oy pusulalarının, bu ülkede sandıkların kapanacağı 24 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanıyor.

RUSYA

Başkent Moskova’daki Türk vatandaşları yerel saat ile 08.00’den itibaren Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Türkiye’nin St. Petersburg, Kazan ve Novorossisk başkonsolosluklarında da açılan sandıklarda vatandaşların oy verme işlemleri, 22 Mayıs akşamına kadar sürecek.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da elçilik binasındaki 3 No’lu sandıkta oyunu kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Samsar, seçimlerin ikinci turunda 77 ülkede oy kullanılacağını belirtti.

Rusya’da da dört yerde sandıkların kurulduğunu anlatan Samsar, “Moskova Büyükelçiliğimizin yanı sıra sandıklar Kazan Başkonsolosluğumuzda, St. Petersburg Başkonsolosluğumuzda ve Novorossisk Başkonsolosluğumuzda üç gün boyunca açık kalacak. Pazartesi akşamı kapatılacak. Fakat bu sefer oy kullanma süreleri saat olarak biraz daha uzun. Sandıklarımız sabah 8 ve akşam 10 itibarıyla açık kalacak.” dedi.

İRLANDA

İrlanda’daki Türk vatandaşları, Türkiye’nin Dublin Büyükelçiliği binasında kurulan 8 oy kabinine sahip 2 sandıkta yerel saat ile 08.00'den itibaren Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

Seçmenler, 21-22 Mayıs günleri de 08.00-22.00 saatleri arasında büyükelçilikte kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, İrlanda'da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 6 bin 771 seçmen bulunuyor.

MISIR

Türk seçmenler, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu'nda kurulan sandıklarda saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Seçmenler saat 22.00'a kadar oy kullanabilecek.

Oy verme işlemleri 22 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, "Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için de Kahire'de gerekli tedbirleri aldık. Yine aynı şekilde vatandaşlarımızdan geçmiş dönemlere göre daha yoğun bir katılım bekliyoruz, öyle ümit ediyoruz." dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçmenlere kolaylık sağlanması adına oy verme saatlerinin de artırıldığını ifade eden Şen, "Gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın erişimi, kolaylığı, rahatlığı için huzur içerisinde demokratik haklarını kullanmaları için gereken tüm tedbirleri aldık, bekliyoruz vatandaşlarımızın oy kullanmasını." ifadelerini kullandı.

ARNAVUTLUK VE KUZEY MAKEDONYA

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da seçmenler, yerel saatle 08:00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu kapsamında Arnavutluk’ta Tiran Büyükelçiliğimizde oy kullanma işlemleri başladı. 20, 21 ve 22 Mayıs günlerinde, 08.00 ile 22.00 saatleri arasında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız oylarını kullanabilir. Vatandaşlarımızı oylarını kullanmak üzere büyükelçiliğimize bekliyoruz.” dedi.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği'nde de oy verme işlemi yerel saatle 08.00'da başladı.​​​​​​​

Kuzey Makedonya’daki Türk seçmenler, 21 Mayıs’a kadar oy kullanabilecek.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Arnavutluk’ta bin 632, Kuzey Makedonya’da ise bin 765 seçmen oy kullanmıştı.

YUNANİSTAN

Başkent Atina'daki Atina-Pire Başkonsolosluğu ile Selanik, Gümülcine ve Rodos başkonsolosluklarında Yunanistan'da yaşayan seçmenler için sandıklar kuruldu.

Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, tüm seçim görevlilerinin her zaman olduğu gibi bu sürecin de herhangi bir sorun olmadan ve başarılı şekilde tamamlanması hedefiyle uyum içinde çalıştığını söyledi.

HOLLANDA

Hollanda’daki Türk vatandaşları, başkent Amsterdam ile Lahey ve Deventer kentlerinde yerel saat ile 08.00'den itibaren Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

Bu kentlerdeki oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Hollanda’da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Eindhoven kentinde 20-21 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, AA muhabirine, seçmenlerin daha geniş bir şekilde oy kullanabilmelerini sağlamak için sandık sayılarının artırıldığını, saat sürelerinin ise uzatıldığını söyledi.

Kısacık, “Vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaları için ikinci turda da sandıklara bekliyoruz. Çok ciddi hazırlıklar yaptık. Güvenli ve huzur içinde oy kullanmaları için bütün hazırlıklarımız tamamlandı.” dedi.

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminin ilk turunda Hollanda’da kayıtlı 286 bin 753 seçmenden 146 bin 179’u oy kullanmıştı.

LÜBNAN

Seçmenler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, "Yüksek Seçim Kurulunun belirlemiş olduğu takvim ve kurallar çerçevesinde 20-22 Mayıs tarihleri boyunca sabah 08.00 akşam 22.00 olmak üzere hafta sonu 6'şar sandık ve pazartesi de tek sandık oylama yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Sandıklarda oy kullanma işlemi 22 Mayıs'ta yerel saatle 22.00’de sona erecek.

Lübnan'daki Türkler seçime ilk turda yüzde 35 dolayında katılım sağlamıştı.

İSVİÇRE

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ile Zürih ve Cenevre başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine yerel saat ile 08.00'de başlandı.

İsviçre'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 20-24 Mayıs tarihleri arasında 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oy verebilecek.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun bulunduğu binada oy kullanmak için kurulan alan ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Seçmenlerin sabah saatlerinde oy kullanılacak alanın önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, İsviçre'de kayıtlı 105 bin 802 seçmenden 60 bin 95'i oy kullanmıştı.

FRANSA

Fransa'daki Türk vatandaşları, Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerinde yerel saat ile 08.00'den itibaren Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanmaya başladı.

Bu kentlerdeki oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar 08.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Fransa'da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Mulhouse, Clermont-Ferrand ve Orleans kentlerinde 20-21 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Fransa'da kayıtlı 397 bin 86 seçmenden 197 bin 634'ü oy kullanmış, katılım oranı 49,77 olmuştu.