12 Dev Adam final maçına çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde etmek için bugün Hırvatistan ile final maçı oynayacak.İşte detaylar...

12 Dev Adam final maçına çıkıyor
12 Dev Adam final maçına çıkıyor
Editör: Nihat Çarboğa
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12 Dev Adam, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası final maçında Hırvatistan'ı ağırlıyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. 

Millilerimiz bu maçı kazanması halinde FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı kazanacak.

Milli Takımımız yarı final maçında İsveç'i 105-84 mağlup ederek finale yükselmişti. Hırvatistan ise yarı finalde 85-70'lik skorla geçmişti.

12 Dev Adam final maçına çıkıyor - Resim : 1

KAPALI GİŞE OYNANACAK

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanacak final maçı için satışa çıkarılan tüm biletler tükendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın tüm biletlerinin satıldığı belirtildi.

Kazanan takımın FIBA Olimpiyat Elemeleri'ne katılma hakkı elde edeceği karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

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