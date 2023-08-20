Filenin sultanları, Azerbaycan karşısında
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'na İsveç galibiyetiyle başlayan A milli Kadın Voleybol Takımı , ikinci maçında bugün Almanya'da Azerbaycan ile mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında bu akşam Azerbaycan ile karşılaşacak.
Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Milliler, Almanya'daki C Grubu mücadelesine İsveç'i 3-0 mağlup ederek başladı. Azerbaycan ise grubundaki ilk maçında Çekya'ya 3-0 üstünlük sağladı.
Filenin Sultanları'nın İsveç mücadelesi sonrasındaki TSİ maç programı şöyle:
Yarın:
18.00 Çekya-Türkiye
23 Ağustos Çarşamba:
18.00 Yunanistan-Türkiye
24 Ağustos Perşembe:
21.00 Türkiye-Almanya
Kadro
Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yaptığı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.
Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.
Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.
Şampiyonada gruplar şu şekilde oluşuyor:
A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan
B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre
C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan
D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya