Tuzla'da korkunç yangın! Fabrikada başlayan yangın ormana sıçradı

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Geniş bir alana kurulu fabrikada etkili olduğu belirtilen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki bazı fabrikalara ve ormanlık alana da sıçradı. İstanbul'daki çok sayıda ilçe ile Kocaeli'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

"ÖLEN YADA YARALANAN YOK"

İstanbul Valiliği, bölgeye çok sayıda itfaiye ve Afad KRBN ekibinin sevk edildiğini açıkladı. Yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamadai "Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.