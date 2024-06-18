Satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından alınacak! İşte alım fiyatları

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından alınacak! İşte alım fiyatları
Satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından alınacak! İşte alım fiyatları
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Kurban bayramı devam ederken, kurbanlık satışlarındaki düşüş de yetiştiricileri düşündürmeye devam ediyor. Kurban pazarlarında satılmayan kurbanlıkların ne olacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklamayla satılamayan kurbanlıklarla ilgili açıklama yaptı.

SATILAMAYAN KURBANLIKLAR ET VE SÜT KURUMU TARAFINDAN SATIN ALINACAK

Satın alınamayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapıldı. Ayrıntılı bilgi, bakanlığın sitesine yer aldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

KURBAN PAZARLARINDA SATILAMAYAN KURBANLIKLAR ESK TARAFINDAN SATIN ALINACAK

Üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıklar, talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacaktır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

KURBANLIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

Bakanlığın açıkladığı Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları şu şekilde:

  • TOSUN (YERLİ) - CARİ ALIM FİYATI(TL/KARKAS KG): 280 - KURBANLIK ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG): 320
  • TOSUN (İTHAL) - CARİ ALIM FİYATI(TL/KARKAS KG): 280 - KURBANLIK ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG): 285
  • DÜVE - CARİ ALIM FİYATI(TL/KARKAS KG): 270 - KURBANLIK ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG): 305
  • İNEK - CARİ ALIM FİYATI(TL/KARKAS KG): 260 - KURBANLIK ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG): 295
  • KOYUN - CARİ ALIM FİYATI(TL/KARKAS KG): 250 - KURBANLIK ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG): 280
  • KEÇİ - CARİ ALIM FİYATI(TL/KARKAS KG): 140 - KURBANLIK ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG): 170
Casusluk tarifi değişiyor! Dokuzuncu yargı paketinin ayrıntıları belli olduCasusluk tarifi değişiyor! Dokuzuncu yargı paketinin ayrıntıları belli olduGündem
# kurbanlık # et ve süt kurumu # tarım ve orman bakanlığı
Çok Okunanlar
Satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından alınacak!
Satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından alınacak!
Dokuzuncu yargı paketinin ayrıntıları belli oldu
Dokuzuncu yargı paketinin ayrıntıları belli oldu
23 Türk hacı adayı Mekke'de hayatını kaybetti
23 Türk hacı adayı Mekke'de hayatını kaybetti
İsrail Lübnan'da altyapıyı hedef aldı!
İsrail Lübnan'da altyapıyı hedef aldı!
Kayseri'de dokuzuncu kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Kayseri'de dokuzuncu kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Öne Çıkanlar Avrupa Birliği yetkilisinden küstah Türkiye açıklaması | ULUSAL HABER Avrupa Birliği yetkilisinden küstah Türkiye açıklaması | ULUSAL HABER Feci kazada çok sayıda yaralı var Feci kazada çok sayıda yaralı var