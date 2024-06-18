Satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından alınacak! İşte alım fiyatları

Kurban bayramı devam ederken, kurbanlık satışlarındaki düşüş de yetiştiricileri düşündürmeye devam ediyor. Kurban pazarlarında satılmayan kurbanlıkların ne olacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklamayla satılamayan kurbanlıklarla ilgili açıklama yaptı.

SATILAMAYAN KURBANLIKLAR ET VE SÜT KURUMU TARAFINDAN SATIN ALINACAK

Satın alınamayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapıldı. Ayrıntılı bilgi, bakanlığın sitesine yer aldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

KURBAN PAZARLARINDA SATILAMAYAN KURBANLIKLAR ESK TARAFINDAN SATIN ALINACAK

Üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıklar, talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacaktır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

📄 KURBAN PAZARLARINDA SATILAMAYAN KURBANLIKLAR ESK TARAFINDAN SATIN ALINACAK



➡️ Üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıklar, talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacaktır.



Bilgi için👇https://t.co/S9WTGrSWKd — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) June 18, 2024

KURBANLIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU

Bakanlığın açıkladığı Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları şu şekilde: