Satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından alınacak! İşte alım fiyatları
Tarım ve Orman Bakanlığı, kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Kurban bayramı devam ederken, kurbanlık satışlarındaki düşüş de yetiştiricileri düşündürmeye devam ediyor. Kurban pazarlarında satılmayan kurbanlıkların ne olacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı açıklamayla satılamayan kurbanlıklarla ilgili açıklama yaptı.
SATILAMAYAN KURBANLIKLAR ET VE SÜT KURUMU TARAFINDAN SATIN ALINACAK
Satın alınamayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapıldı. Ayrıntılı bilgi, bakanlığın sitesine yer aldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
KURBAN PAZARLARINDA SATILAMAYAN KURBANLIKLAR ESK TARAFINDAN SATIN ALINACAK
Üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıklar, talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacaktır.
📄 KURBAN PAZARLARINDA SATILAMAYAN KURBANLIKLAR ESK TARAFINDAN SATIN ALINACAK— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) June 18, 2024
➡️ Üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ve satılamayan kurbanlıklar, talep edilmesi durumunda Et ve Süt Kurumumuz tarafından satın alınacaktır.
Bilgi için👇https://t.co/S9WTGrSWKd
KURBANLIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU
Bakanlığın açıkladığı Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları şu şekilde:
- TOSUN (YERLİ) - CARİ ALIM FİYATI(TL/KARKAS KG): 280 - KURBANLIK ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG): 320
- TOSUN (İTHAL) - CARİ ALIM FİYATI(TL/KARKAS KG): 280 - KURBANLIK ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG): 285
- DÜVE - CARİ ALIM FİYATI(TL/KARKAS KG): 270 - KURBANLIK ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG): 305
- İNEK - CARİ ALIM FİYATI(TL/KARKAS KG): 260 - KURBANLIK ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG): 295
- KOYUN - CARİ ALIM FİYATI(TL/KARKAS KG): 250 - KURBANLIK ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG): 280
- KEÇİ - CARİ ALIM FİYATI(TL/KARKAS KG): 140 - KURBANLIK ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG): 170