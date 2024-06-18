Casusluk tarifi değişiyor! Dokuzuncu yargı paketinin ayrıntıları belli oldu

AK Parti’nin Meclis'e sunmaya hazırlandığı 9’uncu yargı paketinde "casusluk" tarifi değişiyor. "Adi suç" olarak tanımlanan "adam kaçırma, belge, bilgi toplama" gibi, başka bir ülke adına yapılan istihbarat faaliyetleri "casusluk" sayılacak. Yapılması öngörülen değişikliklerin ayrıntılarını Türkiye gazetesi yazdı. AK Parti teklifi bayramdan sonra TBMM’ye sunmayı hedefliyor.

9’uncu yargı paketinde, başka ülke veya yabancı istihbarat örgütleri adına Türkiye’de suç işleyenlerin tanımı yapılıyor ve verilecek cezalar düzenleniyor. Mevcut düzenlemede "adam kaçırma" suçu "adi suç" kapsamında değerlendiriyor. Ancak yeni teklif bu suçu bir istihbarat örgütü adına yapılmışsa "casusluk" olarak nitelendirilmesini sağlıyor.

Tamamen yabancı ülkeler adına Türkiye’de suç işleyenlerle ilgili bir düzenleme yapılacak. AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Türk Ceza Kanunu’nun "Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma" suçunu düzenleyen 339’uncu maddeye de yeni hükümler eklenecek.

Buna göre, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda faaliyet yürütenlere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek. Söz konusu suçlar, savaş sırasında işlendiyse 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Suçun, millî güvenlik açısından stratejik önemine göre de ceza arttırılabilecek.