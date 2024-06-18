Ermenistan Fransa'dan topçu sistemi satın alacak! Anlaşma imzalandı

Ermenistan, Fransa'dan Caesar topçu sistemi satın alacak. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan'ın anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Ermenistan Fransa'dan topçu sistemi satın alacak! Anlaşma imzalandı
Ermenistan Fransa'dan topçu sistemi satın alacak! Anlaşma imzalandı
Editör: Uğur Çam
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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi etkinliği Eurosatory kapsamında Ermenistan Savunma Bakanı Papikyan ile bir araya geldiklerini belirtti.

Papikyan'la yaptıkları görüşmenin verimli geçtiğini kaydeden Lecornu, "Ermenistan'la savunma ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Lecornu, Papikyan'la Fransız Caesar topçu sistemi satışına ilişkin anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Caesar topçu sistemleri, Fransız savunma sanayi şirketi Nexter tarafından üretiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ermenistan # fransa
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