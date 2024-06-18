Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti.

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Editör: Uğur Çam
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ırak # pkk
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