Fenerbahçe'de Gustavo gitti, sıra Serdar Dursun'da

Fenerbahçe'de ayrılıklar ard arda geliyor.Son olarak takımdan ayrılan Arao ve Gustavo Henriqe'nin ardından Serdar Dursun'un da takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Gustavo gitti, sıra Serdar Dursun'da
Fenerbahçe'de Gustavo gitti, sıra Serdar Dursun'da
Editör: Nihat Çarboğa
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Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe'de yeni oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte ayrılıklarda gelmeye devam ediyor.

Brezilyalı savunmacı Gustavo Henrique'nin Real Valladolid ile anlaşması sonrası gözler bu sefer Serdar Dursun'a çevirildi.

Fenerbahçe'de Gustavo gitti, sıra Serdar Dursun'da - Resim : 1
Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli golcüyle yollarını ayırmak istiyor.

Avrupa kadrosunda yine kendisine yer bulamayan Serdar'a Karagümrük ve Konyaspor talip.

Serdar Dursun teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe'nin Karagümrük ile anlaştığı ifade edildi. Serdar'ın da kararını kısa sürede vermesi bekleniyor.

# Serdar Dursun # fenerbahçe
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