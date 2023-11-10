A Milli Takımın Aday Kadrosu Açıklandı!
EURO 2024 biletinin cebine koyan ay-yıldızlıların Almanya ve Galler ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. İşte kadrodaki isimler.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın aday kadrosu şöyle:
A Milli Takımın Aday Kadrosu Açıklandı!
Kaleci: Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan
Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yusuf Sarı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Yazıcı
Milli Takım önce 18 Kasım'da Almanya ile Berlin'de hazırlık maçı oynayacak. Daha sonra EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında 21 Kasım'da Galler'le Cardiff kentinde karşı karşıya gelecek.