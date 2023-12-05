Adana Demirspor'da Teknik Direktörlük İçin 3 Aday! İşte O İsimler

Patrick Kluivert ile yolları ayıran Adana Demirspor'da teknik direktör adayları belirlendi.

Adana Demirspor'da Teknik Direktörlük İçin 3 Aday! İşte O İsimler
Adana Demirspor'da Teknik Direktörlük İçin 3 Aday! İşte O İsimler

Üst üste oynadığı 4 maçta galibiyet yüzü görmeyen ve hanesine 3 beraberlik bir mağlubiyet ekleyen Adana Demirspor’da fatura teknik heyete kesildi.

Adana Demirspor'da Teknik Direktörlük İçin 3 Aday!

Sezon başında Montella’nın yerine göreve getirilen dünyaca ünlü isim Patrick Kluivert’la yollarını ayıran Lacivert-Mavililer, takımın başına getirmeyi planladığı isimleri belirledi.

Fanatik'in haberine göre başkan Murat Sancak ve yönetim kurulu arasında yapılan toplantı sonucunda Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo ve Bruno Genesio isimleri üzerinde karar kılındı.

Kulüp antrenörü Serkan Damla yönetiminde hazırlıklarına başlayan ve Galatasaray maçına da bu Damla ile çıkacak olan Güney ekibi, bu süreçte de adaylarla görüşmelerini yapacak.

Adaylar arasında şu anda Pirlo’nun daha önde olduğu ifade edilirken Cannavaro ve Genesio ile de görüşüldükten sonra son kararın verileceği ifade edildi.

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# Adana Demirspor
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