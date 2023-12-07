Anadolu Efes, ALBA Berlin Deplasmanında!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague'in 13.haftasında Almanya'nın ALBA Berlin ekibine konuk olacak.

Anadolu Efes, ALBA Berlin Deplasmanında!
Anadolu Efes, ALBA Berlin Deplasmanında!

EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Panathinaikos galibiyetiyle başladığı çift maç haftasındaki ikinci müsabakasına Almanya'da ALBA Berlin karşısında çıkacak.

Anadolu Efes, ALBA Berlin Deplasmanında!

Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

EuroLeague'de oynadığı 12 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 12. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların sadece 2'sını kazanıp, 10'unda yenilen ALBA Berlin ise son sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarında 814. randevu

Anadolu Efes, ALBA Berlin müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 814. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 813 karşılaşmada 461 galibiyet ve 352 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague'de ise 566. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 304 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 261 kez rakiplerine mağlup oldu.

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