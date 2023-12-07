Sebastian Szymanski'ye Liverpool Kancası! Jurgen Kloop İstiyor

Fenerbahçei orta sahadaki yıldızı Sebastian Szymanski'ye gözünü diken Liverpool'dan devre arasında kapıyı çalmamalarını istedi.

Sebastian Szymanski'ye Liverpool Kancası! Jurgen Kloop İstiyor
Sebastian Szymanski'ye Liverpool Kancası! Jurgen Kloop İstiyor

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Sebastian Szymanski'ye Avrupa'nın devlerinin ilgisi sürüyor.

Sebastian Szymanski'ye Liverpool Kancası!

Sabah'tan Ceyhun Samet Yüksel'in haberine göre Liverpool'un Alman teknik adamı Jürgen Klopp, Polonyalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Fenerbahçe'nin Szymanski'ye ocak ayında yapılacak tüm teklifleri reddedeceği kaydedildi.

Dinamo Moskova'dan sarı-lacivertli renklere transfer olan 24 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla 25 resmi maçta 10 gol 9 asiste imza attı.

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# Szymanski # liverpool # fenerbahçe
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