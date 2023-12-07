Alperen Şengün'den Oklahoma City Potasına 21 Sayı!

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 21 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistlik performans sergilediği maçta Oklahoma City Thunder'i evinde 110-101 mağlup etti.

Alperen Şengün'den Oklahoma City Potasına 21 Sayı!
Alperen Şengün'den Oklahoma City Potasına 21 Sayı!

NBA'e 11 maçla devam edildi. Formda bir sezon geçiren milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 21 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği maçta Houston Rockets, Thunder'ı 9 sayı farkla mağlup ederek 9. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte Dillon Brooks 23 sayı, 4 ribaunt, Aaron Holiday 22 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Thunder'da Shai Gilgeous Alexander'ın 33 sayı, 6 asistlik çabası mağlubiyete engel olamadı. Jalen Williams 13, Aaron Wiggins 11 sayı kaydetti.

Doncic'ten Jazz Karşısında "Triple-Double"

All-star yıldızı Luka Doncic'in 40 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı maçta Dallas Mavericks, sahasında Utah Jazz'ı 147-97 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Doncic, kariyerinde 60. kez "triple-double" yaptı.

Mavericks'te Kyrie Irving 26 sayı, 4 asist, Tim Hardaway 17 sayı, Derrick Jones 12 sayıyla maçı tamamladı.

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in 20 dakika süre aldığı ve 8 sayı, 9 ribauntla oynadığı Jazz'da ise Ochai Agbaji 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Cedi Osman'ın ilk 5'te başladığı ve 6 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynadığı maçta San Antonio Spurs, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 102-94 yenildi. Spurs, üst üste 15. mağlubiyetini yaşadı.

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