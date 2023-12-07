Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde Trabzonspor ile Ahlatcı Çorum FK karşı karşıya geldi.

Trabzonspor 3 Golle Turladı!

Papara Park'ta oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip adeta golle başladı. Henüz 3. dakikada Taxiarchis Fountas, Edin Visca'nın asistinde topu ağlarla buluşturdu. Konuk ekip 16. dakikada Thomas Verheydt'in golüyle skoru eşitledi. Bordo-mavililer bu gole 3 dakika sonra Bakasetas'ın asistinde Enis Destan ile cevap verdi ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

2. golün asistini yapan Anastasios Bakasetas 61. dakikada takımının 3. golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer bu sonuçla 4. turda katıldığı kupada tek maçlı eleme sistemine göre oynanan eşleşmeyi kazandı ve 5. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi 8 Aralık Cuma günü saat 14.30'da gerçekleşecek.

Trabzonspor bir sonraki maçında pazar günü ligde Gaziantep FK'ye konuk olacak. Çorum FK ise TFF 1. Lig'de pazar günü Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.