Fenerbahçe Beko, Baskonia'ya Mağlup!

Sarı-lacivertliler, son anları nefes kesen maçta Baskonia'ya deplasmanda 80-79 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, Baskonia'ya Mağlup!
Fenerbahçe Beko, Baskonia'ya Mağlup!

EuroLeague'in 12. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Baskonia'ya konuk oldu.

Fenerbahçe Beko, Baskonia'ya Mağlup!

İlk çeyreği 18-10 önde bitiren sarı-lacivertliler, 2. çeyrekte rakibinin Markus Howard'ın skorer oyununa engel olamadı ve soyunma odasına 38-37 geride gitti.

Oldukça dengede giden 3. periyot sonunda ev sahibi ekip son çeyreğe 57-55 önde girdi. Son çeyrekte mücadeledeki denge devam etti ve heyecan maçın son bölümüne taşındı. Bitime 15 saniye kala Dorsey hücum süresi biterken orta mesafe atışıyla temsilcimizi 79-77 öne taşıdı ardından yapılan Baskonia hücumunda Markus Howard 3 sayılık isabet buldu ve takımını 1 sayı öne taşıdı. Atış sırasında yapılan faul nedeniyle kullandığı atışı sayıya çeviremedi ve sarı-lacivertli ekipte son topu kullanan Guduric üç sayılık atıştan yararlanamadı ve mücadeleyi Baskonia 80-79 kazandı. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki son 6 maçının 5'ini kaybetmiş oldu.

Mücadelede Baskonia adına 28 sayı üreten Markus Howard maçın en skorer ismi oldu. Temsilcimizin en skorer ismi ise 19 sayı üreten Nigel Hayes-Davis oldu.

Itoudis'in ekibi, EuroLeague'de toplamda 12. maçında 6. mağlubiyetini aldı. İspanya temsilcisi ise 12 maç sonunda 7 galibiyete ulaştı.

EuroLeagude'deki çift maç haftasını mağlubiyetle açan sarı-lacivertli temsilcimiz bir sonraki maçında cuma günü Barcelona'ya konuk olacak. Baskonia ise Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

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