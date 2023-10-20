Ancelotti: Arda'nın 2 Haftaya İhtiyacı Var

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Arda Güler hakkındaki açıklaması.

Ancelotti: Arda'nın 2 Haftaya İhtiyacı Var
Ancelotti: Arda'nın 2 Haftaya İhtiyacı Var
Editör: Nihat Çarboğa

Sakatlığını atlatmasının ardından takımla antrenmanlara başlayan milli oyuncu Arda Güler'in son durumuyla ilgili olarak Ancelotti, "Arda'nın durumu gayet iyi. Biraz kondisyonu eksik ve bu yüzden 2 haftalık bir zamana ihtiyacı var. Kendisi ofansif bir oyuncu ve her pozisyonda görev yapabiliyor. Bellingham gibi forvet arkasında oynayabildiği gibi ters ayaklı bir kanat oyuncusu pozisyonunda da görev alabilir" diye konuştu.

Ancelotti: Arda'nın 2 Haftaya İhtiyacı Var - Resim : 1

Ancelotti: Arda'nın 2 Haftaya İhtiyacı Var

İtalyan teknik adam, Arda Güler'in yeteneğine inandığını vurgulayarak, "İyi uyum sağlaması gerekiyor ve ona yardımcı oluyorlar. Mutlu değil çünkü farklı başlamak istiyordu ama burada iyi şeyler yapacak zamanı var. Tüm yeteneklerini göstermeye hazır" şeklinde konuştu.

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