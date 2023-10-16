Arda Güler Geri Dönüyor! Genç Yıldız Bu Hafta Sevilla Maçında Forma Giyebilir

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Arda Güler, Real Madrid'deki ilk maçına bu hafta sonu çıkabilir.

Arda Güler Geri Dönüyor!

AS gazetesi, milli futbolcuyla ilgili bir makale yayımladı. Arda Güler'in sakatlığının tamamen geçtiği ve kademeli olarak takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

Genç futbolcunun ilk maçına ne zaman çıkacağı belirsizliğini korurken Sevilla deplasmanında oynama şansı olduğuna dikkat çekildi.

Fenerbahçe'den transfer olduktan sonra yeni takımıyla ABD kampına katılan Arda Güler burada yaşadığı sakatlığın ardından İspanya'da tedaviye alınmıştı. Genç oyuncu sakatlığını atlattıktan hemen sonra bir kez daha sakatlanmıştı.