Gedson Fernandes Derbiye Yetişiyor

Beşiktaş'ta bir süredir sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor. Oyuncu bir süredir biresyel çalışmalarını sürdürüyordu. Dün itibarıyla takımla birlikte çalışmalara başlayan Fernandes'in derbide Galatasaray'a karşı forma giymesi bekleniyor.

Gedson Fernandes Derbiye Yetişiyor
Gedson Fernandes Derbiye Yetişiyor
Editör: Nihat Çarboğa

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Gedson Fernandes önce omzundan, sonra da ayak bileğinden sakatlanarak siyah-beyazlıları son maçlarda yalnız bırakmıştı.

Önceki gün takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun, derbiye kadar tamamen hazır hale gelecek olması eksikler nedeniyle sıkıntılı olan Burak Yılmaz'ın yüzünü güldürdü.

Gedson Fernandes Derbiye Yetişiyor - Resim : 1

6 Oyuncunun Tedavileri Sürüyor

Teknik heyet, bu gelişmenin ardından diğer sakat futbolculardan da iyi haber bekliyor. Kartal'da Mert Günok (Diz), Masuaku (Uyluk gerilmesi), Salih (Uyluk gerilmesi) ve Bailly'nin (Kürek kemiği) tedavileri sürüyor. Bu isimlerden formaya en yakın ismin Masuaku olduğu belirtilirken Emrecan ve Tayyip Talha'nın ise uzun süreli sakatlıkları bulunuyor.

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# Gedson Fernandes # beşiktaş
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