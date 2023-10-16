Gedson Fernandes Derbiye Yetişiyor

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Gedson Fernandes önce omzundan, sonra da ayak bileğinden sakatlanarak siyah-beyazlıları son maçlarda yalnız bırakmıştı.

Önceki gün takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun, derbiye kadar tamamen hazır hale gelecek olması eksikler nedeniyle sıkıntılı olan Burak Yılmaz'ın yüzünü güldürdü.

6 Oyuncunun Tedavileri Sürüyor

Teknik heyet, bu gelişmenin ardından diğer sakat futbolculardan da iyi haber bekliyor. Kartal'da Mert Günok (Diz), Masuaku (Uyluk gerilmesi), Salih (Uyluk gerilmesi) ve Bailly'nin (Kürek kemiği) tedavileri sürüyor. Bu isimlerden formaya en yakın ismin Masuaku olduğu belirtilirken Emrecan ve Tayyip Talha'nın ise uzun süreli sakatlıkları bulunuyor.