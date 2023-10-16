Fenerbahçe'nin Gizli Kahramanı: İsmail Yüksek

Fenerbahçe'de sezon başı 6 numara düşünülürken İsmail Yüksek performansıyla adeta takımın o bölgesi bana emanet diyerek peerformansıyla göz dolduruyor. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek yeni sezonun gizli kahramanlarından birisi oldu.

Fenerbahçe'nin Gizli Kahramanı: İsmail Yüksek
Fenerbahçe'nin Gizli Kahramanı: İsmail Yüksek
Editör: Nihat Çarboğa
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Geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un takımda tuttuğu ve milli takıma kadar yükselen 24 yaşındaki futbolcu, çıkışını teknik direktör İsmail Kartal ile de sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde, uzun bir süre 6 numara transferi için girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertli ekip, arzuladığı pozisyona transfer yapamadı. Ancak, İsmail Yüksek yeni sezonda 6 numara pozisyonu için müthiş bir performans ortaya koyarak beklentilere karşılık verebileceğini gösterdi.

Fenerbahçe'nin Gizli Kahramanı: İsmail Yüksek - Resim : 1

İsmail Kartal'ın Gözdesi

Hem Ali Koç hem de İsmail Kartal, 6 numara transferinin yapılacağı yönünde açıklamalar yapmıştı ve taraftarın bu yönde beklentisi vardı. Transferin gerçekleşmemesinin ardından Kartal, geçtiğimiz sezon çıkış yapan İsmail Kartal'ı 6 numara pozisyonu için önceliği yaptı. Yüksek, bu sezon şu ana kadar toplamda 14 kez Sarı-Lacivertli formayı giyerken orta alandaki iyi performansının yanında 1 gol ve 2 asistlik katkısıyla da takımına direkt katkıda bulundu. İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin yanı sıra Milli Takım'da da harika bir form grafiğine ulaştı.

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