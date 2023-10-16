Victor Nelsson İçin Tottenham İddiası! Danimarkalı Oyuncu Takımdan Ayrılmak İstiyor

Yaz transfer döneminde Davidson Sanchez'in takıma katılmasıyla ve Abdulkerim'in devam eden istikrarlı formu nedeniyle formayı kaptıran Victor Nellson devre arası takımdan ayrılmayı düşünüyor.Danimarkalı oyuncu sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istiyor.Oyuncu hakkında ilginç iddia ortaya atıldı.

Victor Nelsson İçin Tottenham İddiası! Danimarkalı Oyuncu Takımdan Ayrılmak İstiyor
Victor Nelsson İçin Tottenham İddiası!
Editör: Nihat Çarboğa
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Premier Lig ekibi Tottenham'ın, Galatasaray'da ilk 11'deki yerini Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson'la ilgilendiği ileri sürüldü.

Nelsson İçin Tottenham İddiası!

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, Tottenham'ın 24 yaşındaki Danimarkalı savunmacı için ara transferde sarı-kırmızılı kulübe teklif yapabileceği iddia edildi.

Victor Nelsson İçin Tottenham İddiası! Danimarkalı Oyuncu Takımdan Ayrılmak İstiyor - Resim : 1

Sarı-kırmızılıların 20 milyon euro düzeyinde bir teklif gelmesi halinde 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Nelsson'u elden çıkaracağı aktarıldı.

Nelsson, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Galatasaray'la sözleşme uzatmayacağını söylemişti.

Oyuncunun devre arası takımdan ayrılmasına yüksek ihtimal verildiği gelen bilgiler arasında.

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