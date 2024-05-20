Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polis müdürünün ifadesi ortaya çıktı

Öner, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki gariplikleri madde madde anlattı. Kendisinin nasıl soruşturmaya dahil edilmek istenmediğini anlattı. İfadenin Jandarma Terörle Mücadele Dairesi tarafından alınması da dikkat çekti.



Basında yer alan bilgilere göre Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, 15 Mayıs’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, ifade vermek istedi. Öner’in ifadesi Emniyet'te değil Jandarma Terörle Mücadele Dairesi’nde alındı. Gerekçe olarak “Soruşturmanın niteliği, gözaltı işlemleri, soruşturmanın hızlı ve etkili yürütülmesi” gösterildi.

İŞTE O İFADE

Öner ifadesinde, Ayhan Bora Kaplan operasyonuna dahil edilmeyerek dışlandığını anlattı. Öner, Gizli tanık Serdar Sertçelik’le hiç görüşmediğini, gizli tanık yapılmasından haberdar edilmediğini belirtti.



"Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Emniyet’e gidip operasyon için organizasyonu kuracağını söyledi" diyen Öner, "Murat Çelik, benim gelmemi istemedi. Özellikle adliyede beklememi, operasyona dahil olmamamı istedi. Bir saat sonra bir komiser arayarak, Kaplan’ın yakalandığını söyledi" ifadelerini kullandı.



Öner ayrıca, gizli tanık Serdar Sertçelik'in fadesinin alınması için Emniyet'te gizli oda kurulduğunu da anlattı.



Öner’e "Organize’den sorumlu İl Emniyet müdür yardımcısının operasyona katıldığını gördünüz mü?” diye soruldu. Öner soruya, “Bir müdürün operasyona katıldığını görmedim. Kaldı ki emniyet müdür yardımcılarının operasyona katılmaları pek alışık olunan bir durum değil" yanıtını verdi.