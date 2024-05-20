Kamyonet apartmanın bahçesine uçtu

Kaza, Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, apartmanın bahçesine düştü.

Kamyonet apartmanın bahçesine uçtu
Editör: Yağmur Biçen

 Samandağ İlçesine bağlı Çevlik Mahallesi'nde yaşanan olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 4 metre yüksekten apartmanın bahçesine düştü. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kaza # trafik kazası # kamyonet
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