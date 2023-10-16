Milli aradan sonra Trendyol Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kendilerini çok önemli iki maçın beklediğine dikkat çeken sarı-kırmızılı teknik adamın, "İyi bir sezon geçiriyoruz. Ligde ve Avrupa'da hedeflerimiz var. Şimdiden Bayern Münih maçını düşünmemiz için erken. Öncesinde ligde Beşiktaş ile oynayacağız. Bu maç onlar için çok önemli ve kendilerini ispatlamak için çok konsantre olacaklar" diye konuştuğu öğrenildi.

Okan Buruk'tan Beşiktaş Ve Bayern Uyarısı!

Okan Buruk, Beşiktaş'ta yaşanan teknik adam değişikliğinin ezeli rakiplerini motive edici bir faktör olabileceğine vurgu yaptı.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, "Böyle durumlarda ani bir reaksiyon olacaktır. Öncelikli hedefimiz elbette Avrupa ama ligde bu sene işimiz geçen sezona göre daha kolay olmayacak. Bayern Münih ile oynuyorsanız elbette aklınız orada olacaktır ama ligde de puan kaybına tahammülümüz yok. Beşiktaş bu maça yeni ve genç hocasıyla çıkacak. Derbiye ekstra motive olup gelecekler. Bu durumu dikkate alıp çok iyi hazırlanmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.