UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ile Letonya karşı karşıya geldi.

EURO 2024'e Gidiyoruz! Almanya Biletini Kaptık

Milli Takımımız karşılaşmayı Yunus Akgün (58'), Cenk Tosun (83' ve 90+2') ile Kerem Aktürkoğlu'nun (87') attığı gollerle 4-0 kazandı.

Bu sonuçla puanını 16'ya yükselten ay-yıldızlı ekibimiz, üst üste üçüncü kez Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılmayı garantiledi.

Gruptaki diğer maçta Galler sahasında Hırvatistan'ı 2-1 yendi.

Grubu lider bitirme yolunda büyük bir avantaj yakalayan Milliler, son maçında 21 Kasım Salı günü Galler'e konuk olacak.

Türkiye, 6. Kez Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez mücadele edecek.

Milliler, Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonunda ilk kez 1996'da boy gösterdi. Ay-yıldızlılar, İngiltere'de düzenlenen EURO 1996'ya gol atamadan ve puan alamadan grup aşamasında veda etti.

Türkiye, EURO 2000'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada 4 puanla gruptan çıkan milliler, çeyrek finalde ise Portekiz'e elendi.

Ay-yıldızlı takım, şampiyona tarihindeki en büyük başarısına ise 2008'de imza attı. İsviçre ve Avusturya'da organize edilen EURO 2008'de yarı final oynayan milli takım, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Almanya'ya mağlup olarak elenmesine rağmen unutulmaz bir performans sergiledi.

A Milli Takım, EURO 2016 ve EURO 2020'ye ise grup aşamasında veda ederek beklentilerin uzağında kaldı.